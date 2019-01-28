Zıp Zıp Park çocuklara ücretsiz

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zıp Zıp Park, 1 Şubat'a kadar çocuklara ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise birincilerine aileleriyle 5 yıldızlı otelde 3 gün tatil, takdir alan öğrencilere ise Antalya Akvaryum gezisi hediye etti. Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Zıp Zıp Park'ın da kapılarını çocuklara ücretsiz açtı. 4-15 yaş arası çocuklar 1 Şubat Cuma gününe kadar Zıp Zıp Park'ta hiçbir ücret ödemeden doyasıya eğlenebilecek. 10.00- 19.15 saatleri arasında hizmet veren Zıp Zıp Park, sömestir boyunca ücretsiz olacak.

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