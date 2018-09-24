Zimmet şüphelisi yakalandı

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Devlet malını zimmetine geçirme' suçundan hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi eski kooperatif müdürü Zeki K. (57) yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Devlet malını zimmetine geçirme' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 14 ay 7 gün hapisle 137 bin 142 lira para cezası olan ve Ankara Cezaevi'nden firar eden eski tarım kredi kooperatifi müdürü Zeki K.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Tespit üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları teknik fiziki takibin ardından şüpheliyi sabah saatlerinde Cikcilli Mahallesi Hacı Baba Caddesi üzerinde yaya haldeyken yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki K., Alanya sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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