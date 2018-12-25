Zihinsel yetersiz çocuklar için 'çikolata yapım atölyesi'

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'da Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) bünyesindeki öğrenciler yararına 'çikolata yapım atölyesi' düzenlendi. Etkinlikte, katılımcılar ve çocuklar doyasıya eğlendi.

ZİÇEV ve 1983 Beyoğlu Çikolata & Kahve işbirliğiyle ZİÇEV Antalya Şubesi'nde gerçekleştirilen atölyede, zihinsel yetersiz çocuklara ve katılımcılara çikolata yapım eğitimi verildi. Etkinlikte, Noel Baba, geyik ve çam ağacı figürlü kalıplardan yılbaşı çikolataları yapıldı. Çocuklar, çikolataları yaparken renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik öncesi konuşan ZİÇEV Antalya Şubesi Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz, bu atölyeler sayesinde çocukların hayata daha sıkı bağlandığını ve Antalya halkı ile kaynaşmalarını sağladıklarını söyledi. Etkinlikten elde edilen gelirin, çocukların ve okulun eksikliklerinde kullanılacağını belirten Yılmaz, "Etkinlikten elde edilen gelir, ZİÇEV'e aktarılacak. Bu gelir, çocuklarımızın eksikliklerinde kullanılacak. Öğrencilerimizin ailelerinin yüzde 80'inin maddi durumu yetersiz ve biz okul olarak ailelerden ekstra para almıyoruz. Bu atölyelerden elde edilen gelirlerle okulumuzun ve çocuklarımızın eksiklerine yatırım yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Çikolata firması yöneticisi Seda Şahin ise böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Şahin, Etkinliğimize gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hep bu tarz atölyeler düzenlemek istiyorduk. Böylesine anlamlı bir projenin içinde olmak ve bu güzel çocuklarla beraber çikolata yapmak beni çok mutlu etti" dedi.

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