Zeytinyağına bariyer koymak doğru değil

Muammer İRTEM/BURSA,()-ZEYTİN Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYDER) genel kurul sonrasında ilk toplantısını gerçekleştirdi. ZEYDER Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın zeytinyağının geri dönüşümünde kilogram başı 10 kuruş kesilmesi ile ilgili çıkardığı kanun hakkında yaptığı açıklamada, "Zeytinyağı üretimine ve tüketimine bariyer koyulmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYDER) 2019 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gündemin oy birliği ile karara bağlandığı toplantıya Başkan Bedrettin Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Bostancı, Haluk Başar, Mustafa İlgen ve Raif Döner katıldı. Görev dağılımının yapıldığı toplantıda Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner sayman olarak görevlendirildi.

Gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar veren Bedrettin Yıldırım, son hasat dönemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldırım, "Marmarabirlik’in ne kadar önemli bir kurum olduğu görülmüş oldu. Hasat dönemi içinde Marmarabirlik ortaklarının dışında kalan üreticilerimize, çıkan asılsız haberler büyük zarar verdi. Zeytinle ilgili açıklama yapacakların zeytin üreticilerimizin emeklerini dikkate alarak açıklama yapmalarının gerektiği konusunda Yönetim Kurulu olarak hemfikir olduğumuzu belirtmek isterim. Bu zor yılda, Marmarabirlik’in ürün bedellerinin yüzde 80’nini ödemesi ortaklar ve üreticiler açısından büyük önem taşıyor. ZEYDER olarak Marmarabirlik’in izlediği politikaları ve yaptığı icraatları her zaman desteklediğimizin bilinmesi gerekir” dedi.

İhracat konusunda da Marmarabirlik’in attığı adımları önemsediklerini ve takdir ettiklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Bu konuda ilgili Bakanlık nezdinde gerekli girişimlerimiz olacaktır. Ülkemize sağlanacak her döviz girdisinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkardığı kanun ile ilgili de görüşlerini açıklayan Bedrettin Yıldırım, "Zeytinyağının geri dönüşümünde kilogram başı 10 kuruş kesilmesini doğru bulmuyoruz. Ülkemizde bu milli varlığımız zeytinciliğin gelişmesi konusunda herkesin katkı sağlaması gerekirken, zeytinyağı tüketimine bariyer koymak doğru değil. Arzumuz sütte olduğu gibi zeytinyağını geri dönüşümün dışında değerlendirilmesi, öyle ilave bir yük verilmemesi. Bu üreticilerimizin aleyhine" dedi.

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