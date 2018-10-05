Zeytinyağı sektörü Nizip Ticaret Odası’nda toplandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zeytinyağı sektör temsilcileri sektörün sorunlarına çözüm bulmak ve 2018 yılı zeytin işleme ücretlerini belirlemek amacıyla Nizip Ticaret Odası’nda toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisi Mustafa Aytekin zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunlara değindi. Zeytin ve zeytinyağı tarım, sanayi, bölgem ekonomisi ve sağlık açısından çok önemli bir ürün olduğunu belirten Mustafa Aytekin, "Zeytinyağının hasattan üretim aşamaları hepimizin gördüğü ve bildiği şeylerdir. Bu aşamalara teknik olarak fazla girmesek de bu aşamalarda gerçekten kaliteyi etkileyecek çok önemli kriterler bulunmaktadır. Bunlar üzerinde ciddi şekilde durulması gerekiyor. Biz bu işin neresindeyiz dersek biz bu işin tam merkezindeyiz. Nizip’te üretilen zeytinyağının hak ettiği değeri bulması için biz bir şey yapmazsak hiç kimse bir şey yapamaz. Bu nedenle zeytinyağında ambalajlama üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Bizler gıda denetimlerimizde taklit tağşiş yapanları tespit edip gerekli yasal işlemleri uygulayarak dürüst çalışan esnafımızı korumaya çalışıyoruz. Bugün burada zeytinyağı ile ilgili olarak son yıllarda artan taklit tağşiş olayları başta olmak üzere zeytinyağına ilişkin üretim, denetim ve pazar aşamalarında karşılaşılan sorunlar, çiftçimizin üretmiş olduğu zeytinyağını bireysel olarak piyasaya arz etmesi durumundan kaynaklanan sorunlar ve bu sorunlara çözüm bulmak için toplandık. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Nizip Ticaret Odası’na ve siz değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Nizip zeytinyağı sektörü hakkında Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisleri Mustafa Aytekin ve Sevgi İraz tarafından katılımcılara bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Nizip Ticaret Odası sektör temsilcileri tarafından 2018 yılı Zeytin İşleme ücretleri belirlendi. 2018 yılında 1 ton zeytin çekim ücretinin 300 lira olması ile ilgi ortak karar alındı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bekir Karabacak, Savaş Ali Alkan, 2. Meslek Grubu Komite Başkanı Bülent Karakoç ve çok sayıda sektör temsilci katıldı.

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