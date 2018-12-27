Zeytinyağı Müzesi'nde "Zeytinyağı çalıştayı"

İZMİR'de Çeşme- Urla Yolu Uzunkuyu Mevkisi'nde bulunan Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde, 29 Aralık 2018 Cumartesi günü uzmanların katılacağı "Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlenecek.

Çeşme Belediyesi'nin de destek verdiği "Zeytinyağı Çalıştayı", 29 Aralık Cumartesi günü, 10.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek ve Gıda Mühendisi Dr. Oya Köseoğlu'nun "Zeytinyağı tadım eğitimi" ile başlayacak. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Kimya Mühendisi Ümmühan Tibet "Dünya zeytinciliğinde Türkiye. Neler yapılabilir?" başlıklı bir sunum gerçekleştirirken, Gastroentrolog Dr. Eren Akçiçek "Akdeniz usulü beslenmede zeytinyağının yeri ve sağlığa etkileri", Zeytindostu Derneği Genel Sekreteri Atilla Totoş "Zeytinyağı ve Son Bilimsel Araştırma Sonuçları" ve Köstem Zeytinyağı Müzesi Kurucusu Dr. Levent Köstem de "Zeytinyağı ve Kültürü" başlıklı birer sunum gerçekleştirecek. Çeşme ve Urla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Karaburun Zeytince Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Bölümü ve Urla Klozomenia İşliği Sorumlusu ve yetkililerinin zeytinyağı ile ilgili soruları yanıtlayacağı çalıştay, "TOBAV Trio" müzik dinletisi ile sona erecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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