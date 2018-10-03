Zeytinyağı için saklama koşulları uyarısı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mine Güngörmüşler, zeytinyağının ışık ve ısıya maruz kalmadan saklanması konusunda uyarıda bulundu.

Doğanın insanoğluna hediye ettiği en değerli besinlerden zeytinin yağa dönüşme yolculuğunda 2018 - 2019 sezonu açıldı. Zeytinde 1.5 milyon ton rekolte bekleniyor. Toplam ürünün 423 bin tonunun sofralığa, 1 milyon 77 bin tonunun yağlığa ayrılacağı, bundan da 193 bin ton zeytinyağı çıkacağı öngörülüyor. Uzmanlar, yeni sezonla birlikte mutfakların vazgeçilmesi zeytinyağının olumsuz saklama koşullarının ürünün kalitesini ve besin değerlerini azalttığına dikkat çekiyor. İEÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mine Güngörmüşler, zeytinyağının şeffaf cam ya da plastik şişelerde saklanması nedeniyle ışık ve ısıya maruz kaldığını, bunun sonucunda da ürünün kötü tat ve koku oluşumuyla birlikte besin değerlerini yitirdiğini dile getirdi. Zeytinyağının plastik ve şeffaf cam şişelerde, güneş altında saklanmaması gerektiğine dikkat çeken Güngörmüşler, "Zeytinyağları kimi zaman plastik şişeler içinde satışa çıkabiliyor. Bu şişeler, iyi temizlenmeden kullanıldığında yağlarda mikrobiyal üremeye sebep oluyor. Bu da yağın hızla bozulmasını daha açık duruma getiriyor. Bu sebeple kaynağı bilinmeyen ve plastik şişelerde satılan zeytinyağları tüketilmemeli" dedi.

Plastik şişelerdeki yağın hangi senenin ürünü olduğu, asit oranları, saklama koşulları ve saf olup olmadığı gibi bilgilere ulaşılamadığına da dikkat çeken Güngörmüşler, markasız olan bu yağların büyük oranda tağşiş olduğu kaydetti.

RENKLİ CAM ŞİŞE TERCİH EDİLMELİ

Zeytinyağının bulunduğu şişede, marka, işletme kayıt numarası, üretim ve son kullanma tarihi gibi gıda için gerekli bilgilerin bulunması gerektiğini aktaran Güngörmüşler, şunları söyledi:

"Işık, oksijen, sıcaklık, su veya nem zeytinyağının kalitesini bozan etmenlerdir. Zeytinyağı evde ışık ve nem almayan kapaklı dolaplarda saklanmalıdır. Tercihen renkli cam şişede ve bulunduğu ortam sıcaklığı 15 C civarında olacak şekilde korunmalı. Zeytinyağı içerisinde bulunan klorofil şeffaf cam şişede güneş ışığına maruz kaldığında okside olarak istenmeyen lezzetler oluşturuyor. Bu nedenle, renkli cam şişelerde, renkli cam damacanalarda, porselen ya da çelik kaplarda muhafaza edilmeli."

İZMİR, ()

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