Zeytinpark çocukları bekliyor

ANTALYA, () - ANTALYA'nın en büyük yeşil alanı ve oksijen deposu Zeytinpark, çocukların doğayla bağ kuracağı birbirinden farklı sömestir etkinlikleri düzenliyor.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde kente kazandırılan Zeytinpark, sömestir tatilinde çocukları doğayla buluşturacak eğitici oyun etkinlikleri hazırlıyor. Doğaya uyarlanmış oyunlardan kozalak boyamaya, ağaç yaşı hesaplamadan masal dinletisine kadar birçok etkinliği kapsayan sömestir programı anasınıfı, ilkokul ve ortaokul gruplarına hitap ediyor.

Masal dinletisi, zeytin ağaçları arasında doğa yürüyüşü ve kozalak boyama çalışmalarını içeren atölye etkinlikleri Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi tarafından yapılacak. Çocukların doğadaki canlıları farklı bir gözle tanımasını sağlayacak ekoloji kampında, ağaç yaşı hesaplama gibi bilgiler de verilecek. Doç. Dr. Faik Ardahan tarafından verilecek ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği 'çocuklarla neden oynamalı, nasıl oynamalı' eğitimiyle de çocuklar doğayı öğrenecek.

22 Ocak Salı, 24 Ocak Perşembe Masal Dinletisi ve Boyama Atölyesi, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar Çocuklarla Neden Oynamalı, Nasıl Oynamalı, 2 Şubat Cumartesi, 3 Şubat Pazar Ekoloji Kampı şeklinde gerçekleşecek bu etkinlikler, çocukların sınav stresinden uzak, doğayla iç içe, farklı kazanımlar elde etmesini sağlayacak.

HEM ÖĞRENME HEM EĞLENCE

Antalya Ticaret Borsası ve Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, çocukların 4 ay süren yoğun ders programının ardından dinleneceği tatil dönemine girdiğini belirterek, sömestir tatilinin en iyi şekilde değerlendirmelerini diledi. Zeytinpark'ın kent merkezinde ulaşımı kolay, doğasıyla çekici bir alan olduğunu belirten Çandır, Zeytinpark'ın çocukların hem doğayla iç içe kalacağı hem de öğrenip eğlenebilecekleri aktiviteler sunduğunu kaydetti. Çandır, aileleri çocuklarıyla Zeytinpark'a davet etti.

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