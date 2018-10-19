Zeytinköy'de meme kanseri bilgilendirme toplantısı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi'nde meme kanserine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Yeşildere, Gebizli, Doğuyaka mahallelerinden kadınlar katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı dolayısıyla Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi'nde 'Erken teşhis hayat kurtarır' sloganıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Yeşildere, Gebizli, Doğuyaka mahallelerinden kadınlar katılırken Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal da kadınları yalnız bırakmadı.

Kadınlara meme kanseriyle mücadelenin simgesi pembe kurdelelerin takıldığı toplantı, 2014'te yakalandığı hastalığı yenmeyi başaran Sema Balya'nın deneyimlerini aktarmasıyla başladı. Balya, meme kanserinin hayatını cehenneme çevirmeye izin vermediğini söyledi. Balya'nın deneyimlerini aktarmasının ardından uzman hekimler meme kanseri hakkında bilgilendirmede bulundu.

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