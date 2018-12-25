Zeytinciye ürün bedelinin son taksiti yılın son günü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),() - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Marmarabirlik 2018-2019 hasat dönemi zeytin alımlarını 31 Aralık Pazartesi günü tamamlıyor. Birlik bugüne kadar alınan zeytinlerin beşinci taksit ödemesini ise yine aynı gün yapacak. Orhangazili zeytin üreticisine pazartesi günü 1 milyon 216 bin TL ödeme yapılacak.

Marmarabirlik zeytin alımlarını yılın son günü tamamlıyor. 12 Ekim tarihinde başlayan zeytin alımlarının 31 Aralık Pazartesi günü sona ereceği Marmarabirlik Genel Başkanı Hidamet Asa tarafından açıklanmıştı.Marmarabirik zeytin alımları döneminde 15 günde bir yaptığı ödemelerin beşinci taksidini de yine aynı gün yapacak. Buna göre Orhangazili zeytin üreticilerine toplamda 1 milyon 216 bin TL beşinci taksit ödeme pazartesi günü yapılmış olacak.

TOPLAMDA 13,7 MİLYON TL ÖDENMİŞ OLACAK

Marmarabirlik, Orhangazili zeytin üreticisine bugüne kadar ilk taksitte 1 milyon 786 bin TL, ikinci taksitte 5 milyon 932 bin TL, üçüncü taksitte ise 2 milyon 995 bin TL ödeme yapmıştı. Birlik dördüncü taksit döneminde 2 milyon 343 bin TL’lik ödeme yapmıştı. Pazartesi günü yapılacak olan ödeme ile birlikte Orhangazili zeytin üreticilerine bugüne kadar ödenmiş olan tutar 13,7 Milyon TL’yi geçmiş olacak.

Öte yandan Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nde zeytin alımları da bir yandan devam ediyor. Orhangazi kooperatifinin bugüne kadar toplamda 4 bin 200 ton zeytin alımı gerçekleştirdiği kaydedildi.

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