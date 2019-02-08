Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, 6 Mart'ta açılacak

OLİVTECH - 9. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, 6 - 9 Mart tarihleri arasında açık kalacak. Fuarda, zeytin ile zeytinyağından süt ile süt ürünlerine, şaraptan sektörü ilgilendiren makinelere kadar birçok ürün görülebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Olivtech - 9. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı bu yıl 6 - 9 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Zeytin ile zeytinyağı tadımları yapılacak, süt, süt ürünleri, fermente ürünler hakkında bilgi edinilecek. Türkiye'nin önemli ihracat unsurlarından biri olan sofralık zeytin, zeytinyağı üretimi, zeytincilik sektörü ile çevresel şartların etkileşimi, zeytin ve zeytinyağında coğrafi işaretleme gibi konular fuarda gündeme gelecek. Geçen yıl Olivtech Fuarı'nda İzmir başta olmak üzere Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla ile Tekirdağ'dan 218 yerli, İtalya'dan da iki olmak üzere toplam 220 katılımcı yer aldı. Fuara Tunus, Ürdün, Lübnan, İran, Mısır, Irak, Cezayir, Suudi Arabistan, Fas, Filistin, İtalya, İspanya, Yunanistan, Polonya ve Hollanda'dan ziyaretçiler geldi. Katılımcılarla yapılan ikili görüşmelerle Türk zeytini, zeytinyağı, süt ürünleri ve şarabı dünyaya açıldı. Katılımcılar, ticari anlaşmalar yapma fırsatı yakaladı.

İZMİR, ()

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