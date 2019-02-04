Zeytin-Yaprak Salamura Tesisi hizmete girdi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Zeytin-Yaprak Salamura Tesisi törenle açıldı. Toplam 4 bin metrekare alandaki tesiste yıllık 200 bin kilogram sarı ulak ve yeşil zeytin, 100 bin kilogram Gemlik zeytini ve 5 bin kilogram asma yaprağı işlenecek.

Dedeler Mahallesi'ndeki tesisin açılış törenine Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başta olmak üzere; İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca, İYİ Parti Tarsus Belediye Başkan Adayı Esin Erkoç, Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Mahmut Şahin, Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Keven, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Halka hitabında tarımın önemini vurgulayan Kocamaz, "Bölgemizin en büyük gelir kaynağı ve iştigal alanı tarım. Tüm bölge verimli topraklara sahip. Aklınıza gelen her ürün bu bölgede yetişiyor. Mersin'in tamamına hizmet şansını yakaladığımızda ilk kurduğumuz daire başkanlıklarından birisi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ydı. 30 büyükşehir belediyesinden sadece 3'ünde böyle bir daire başkanlığı var. Daire başkanlığını kurduğumuzdan bu yana projelerimizle üreticimizin ve çiftçimizin yanında olduk, aile bütçesine katkı sağladık" dedi.

Kocamaz konuşmasının ardından tesisin açılış kurdelesini kesti. Bin 700 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste yıllık 200 bin kilogram sarı ulak ve yeşil zeytin, 100 bin kilogram Gemlik zeytini ve 5 bin kilogram asma yaprağı işlenecek.



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