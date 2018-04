Zeytin oskarları sahiplerini buldu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Zeytin Dostu Derneği, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "11. Ulusal Zeytinyağı Oskarları’ ödül töreninde, dereceye giren zeytin üreticileri ödüllendirildi.

Gaziantep Tuğcan Otel’de düzenlenen, ‘11. Ulusal Zeytinyağı Oskarları’ ödül törenine, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Zeytin Dostu Derneği Başkanı Murat Çetin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Zeytin Dostu Derneği üyeleri ile Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda zeytin üreticisi katıldı.

Zeytinin bölgede antepfıstığı ile birlikte hayati önem taşıyan ürünlerin başında geldiğini vurgulayan GTB Başkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, zeytinin tanıtılması, ihracatının ve üretimin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen her türlü çalışmayı çok önemsediklerini ve desteklediklerini ifade etti.

Halk arasında ölümsüz ağaç olarak bilinen ve tarihin her döneminde her zaman barışın, dostluğun ve kardeşliğin simgesi olarak kabul edilen zeytinin, Gaziantep ve bölge ekonomisi adına büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bugün kentimizde on binlerce ailemiz zeytin üreticiliğinden gelir elde ederek yaşamını idame ettirmekte. Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyetinin raporlarına göre Gaziantep’te 8 milyonun üzerinde zeytin ağacı var ve bunların yaklaşık yarısı şu an ürün vermekte. Şehrimizde periyodisite ye bağlı olarak ürün üretiminde dönemsel rekolte düşüşleri yaşanıyor ama zaman içerisinde yeni yetişen ağaçlarımızın da ürün vermeye başlamasıyla birlikte bu geçici kayıplar en asgari seviyeye düşecektir. Zeytinde hedefimiz sektörde hep üst sıralarda yer almak. Bu bağlamda şehrimizde özellikle son yıllarda gerek üretim, gerekse de teknolojik alt yapı ve AR-GE çalışmaları noktasında önemli adımlar atıldı. Verimli topraklarda dikilen zeytin fidanlarımızın kısa süre içerisinde meyve vermeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda üretimin istenilen seviyeye ulaşmasını bekliyoruz.”

Akıncı, ayrıca Zeytin Oskarlarını almaya hak kazanan üreticileri de tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Zeytin Dostu Derneği Başkanı Murat Çetin’de, yaptığı konuşmada derneğin amacı ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Derneğin 2006 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar geçen süreç içerisinde zeytin gönüllülerinin destekleriyle verimli çalışmalara imza attığını kaydeden Çetin, “Amacımız, Türkiye ve dünyada zeytinin korunması, üretimin ve zeytinyağı tüketiminin artırılmasına yönelik faaliyetler sürdürmek bunların yanı sıra üreticileri ve tüketicileri her anlamda bilinçlendirmek” dedi.

Zeytinin Mezopotamya’dan tüm dünyaya yayılmış bir ürün olduğuna dikkat çeken Çetin, yapılan araştırmalara göre Mardin’in Derik ilçesinde bulunan Zeytin ağaçları dünyanın ilk zeytinleri olarak kabul edilmekte. Bu nedenle zeytinin gen merkezi şu an üzerinde yaşadığımız topraklardır ”dedi.

Zeytin üretiminde Türkiye’nin Dünya’da zeytin ağacı varlığına sahip ikinci ülke konumunda olduğunu belirten Çetin, çeşitli bölgelerde yer alan 41 ilde zeytin üretimi yapıldığını anımsattı.

Çetin, ayrıca Gaziantep'te Zeytin Hali ve Zeytin Borsası ile Zeytincilik Gelişim Merkezi kurulması konusunda da Gaziantep Ticaret Borsasından destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise gerçekleştirdikleri tarımsal çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde, kimyasal analiz testinden başarıyla geçen 82 zeytinyağı üreticisine çeşitli ödüller verildi.

FOTOĞRAFLI