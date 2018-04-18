Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ, (Hatay), () - HATAY’ın Altınözü İlçe Kaymakamlığı tarafından Zeytin Dalı Korosu kuruldu.

Farklı meslek gruplarından 30 korist ve 10 kişilik orkestradan oluşan Zeytin Dalı Korusu'nun farklı din, dil, ırk, mezhepler ve kültürlere sahip üyelerden oluşuyor. Zeytin Dalı Korusu'nun adını bölgeyi simgeleyen zeytinden aldığını söyleyen Kaymakam Bülent Uygur, "Zeytin Dalı Korosu adını Altınözü’nün zeytin zenginliğinden alıyor. Bu bölgeyi simgeleyen ve her tarafını saran zeytin ağaçları dallarının, koromuza yakışacak en güzel isim olduğunu düşündük. Zeytin Dalı Korusu, her dinden, dilden, ırktan insanların oluşturduğu bir müzik grubudur" dedi.

ALTINÖZÜ’NÜ MÜZİKLE TANITMAK İSTEDİK

Koro Şefi ve Müzik Öğretmeni Ümit Tokgöz, kurdukları koronun ilçenin kültürel zenginliğini zenginliğini gösterdiğini söyledi. Tokgöz, "Farklı farklı insanlar bir arada tek sesle müzik yapıyor. Koromuzla başta ilçemizin kültürel zenginliğini müzikle ülkemize ve dünyaya duyurmak istiyoruz. Koromuz, ilçemizin mozaik yapısının doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Koromuz aynı zamanda Türkçe, Arapça eserler seslendirmektedir. Repertuarımızda Türk Halk Müziği’nden türküler ve Arapça şarkılar; Türk dünyasından ve dünyadan sesler içeren tek sesli-çok sesli müzikler bulunmaktadır. Yolculuğumuza çıkarken Altınözü’nün kültürel zenginliğini bir sesle, yüreğimizde sevgiyle yoğrulmuş notalarda tanıtmak istedik” dedi.

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