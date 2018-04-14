Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere el emeklerini gönderdiler

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde el emeği, göz nuru ile üretilen hediyelik eşyalar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekat'na katılan Mehmetçiklere gönderildi.

Babaeski İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde usta ve ğretmenler ve kursiyer öğrenciler, Zeytan Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçilere, destek olmak amacıyla hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri kolilere yükleyip, kargo gönderdi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Taner Turan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine yönelik güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, 20 Ocak 2018 tarihi itibariyle Zeytin Dalı Harekatı yürütülmektedir.Söz konusu harekatta görev alan güvenlik güçlerimize destek olmak amacıyla, Halk Eğitimi Merkezimizde el emeği göz nuru ile üretilen ve hediyelik eşya mahiyetinde bulunan ürünlerimizi gönüllülük esasına dayalı olarak, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan destek kolilerimizi Babaeski PTT kargo ile istenilen adrese gönderdik" dedi.