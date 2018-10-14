'Zeytin az ama yağı çok'

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, zeytin üretiminin geçen yıla oranla düştüğünü belirterek, "Buna rağmen geçen yıl 8 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyordu. Bu yıl 4 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor. Açığı bu şekilde kapatacağımıza inanıyorum" dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, oda bünyesinde 4 yıl önce kurulan Zeytinyağı Sıkma ve Fidan Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Zeytinin bu yıl geçen yıla göre 3'te 1 oranında az olduğunu ama zeytinlerin yağının çok çıkması dolayısıyla aradaki açığın kapandığını söyleyen Başkan Kayhan, "Zeytin sineği yüzünden bu yıl bölgemizde zeytin geçen yıla göre 3'te 1 oranında düştü. Buna rağmen geçen yıl 8 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyordu. Bu yıl 4 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor. Havanın kurak olmasından dolayı zeytin meyvelerinin yağı çok oluyor. Zeytinin az olması nedeniyle meydana gelen açığı bu şekilde kapatacağımıza inanıyorum" dedi.

Geçen yıl kış mevsimi çok ılık geçtiğini, bahar aylarında zeytinlerin bir ay erken çiçek açtığını vurgulayan Başkan Kayhan, "Zeytinler erken meyveye durdu. Buna bağlı olarak 1 Ekim'de zeytinyağı sıkma ünitemiz de üretime başladı. Ekim, kasım ve aralık aylarında zeytinyağı üretimine devam edeceğiz. Ünitemizde yağ satımları devam ediyor. Ziraat Odası olarak zeytinyağının kilosunu 20 TL'ye satıyoruz. Ancak vatandaşlarımız zeytinyağının kilosunu 28 TL'ye kadar satıyor. Bu yıl zeytinyağı geçen yıla göre biraz pahalı ve kıymetli olacak. Bu yüzden halkımızın bir an önce yağını almasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Zeytinyağı Sıkma ve Fidan Tesisi'nin 4 yıl önce açıldığını hatırlatan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, şöyle dedi:

"Bununla birlikte zeytin fidanı dağıtmaya da devam ettik. Geldiğimiz noktada geçen sene sadece odamıza ait zeytinyağı sıkma ünitemizde 400 ton yağ elde ettik. İlçemizden başka zeytin sıkma ünitelerine giden üreticilerimiz de oldu. İlçemizde zeytincilik ve zeytinyağı ticareti yeni bir sektör haline geldi."

FOTOĞRAFLI