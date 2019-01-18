Zeynep Çelik, tüm soruları doğru cevaplandırarak Türkiye birincisi oldu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesindeki Emrullah Efendi Ortaokulu öğrencisi Zeynep Çelik, Türkiye genelinde yapılan deneme sınavında Türkiye birincisi oldu.

Emrullah Efendi Ortaokulu 7-F sınıfı öğrencisi Zeynep Çelik, deneme sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Emrullah Efendi Ortaokulu Müdürü Ahmet Oruç, “Türkiye birincisi olan öğrencimiz Zeynep Çelik öğrencimizi ve emeği gecen öğretmenlerimizi tebrik eder,başarılarını devamınıtemenni ediyorum” dedi.