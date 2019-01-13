Zeydan Karalar toplu nikah kıydı

ADANA,()-ADANA Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Küçükdikili Mahallesi'nde 6 çifte toplu nikah kıydı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi'nde 6 çifte kıydığı toplu nikahta genç çiftlere mutluluğa uzanan yolda imza attırdı. Mutluluğun yolunun evlilik çatısı altında çiftlerin birbirine saygısından ve sevgisinden geçtiğini kaydeden Başkan Karalar, damatlardan eşlerine iyi davranacaklarına dair söz aldı.
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