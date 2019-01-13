Zeydan Karalar, Kozan’da işadamlarıyla buluştu

KOZAN(Adana),()- SEYHAN Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Kozan ilçesinin Adana için çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Unutulan Kozan’ı yöre insanımızla birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Karalar, Kozan'da iş adamlarıyla bir araya geldi. Karalar, Kozan’ı kalkındırmanın Adana’yı kalkındırmak anlamına geldiğini vurguladı. Son yıllarda narenciyenin para etmemesinin Kozan ekonomisine büyük darbe vurduğunu kaydeden Karalar, narenciyede tesisleşmenin önemli olduğunun altını çizdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda sorunlar yaşanan yollardan hizmete başlayacağını kaydeden Karalar, imar konusunun yazboz tahtasına dönmesinin de önüne geçeceklerini kaydetti. Kendisinin kolay kolay söz vermemekle tanındığını belirten Başkan Karalar, “Çünkü söz vermek demek yapmak demektir. Bu nedenle yapamayacağım hiç bir şeye söz vermem. Buradan sizlere söz veriyorum ilk yapacağım iş sizlerin yollarına ve üreticilerin sorunlarına çözüm bulmaktır. Ben siyasette 46 yıldır varım. Bu her seçimi kazandığım için değil kimseyi kandırmadığımdandır. Unutulan Kozan’ı yöre insanımızla birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.

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