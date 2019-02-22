Zeydan Karalar: İftira atmak kötü bir şeydir

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Halkımıza asla yalan söylemedik, tutamayacağımız sözler vermedik. Siyasette yalan kötü bir şeydir ama bundan da kötüsü iftira atmaktır" dedi.Seyhan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Millet İttifakı'nın İYİ Parti Karaisalı Belediye Başkan Adayı Veli Durak ile ilçenin köylerini gezdi. Millet İttifakı'nın İYİ Parti Karaisalı Belediye Başkan Adayı Veli Durak ile birlikte Karaisalı'nın Kırıklı, Bekirli, Eğlence, Torun Solaklı, Çatanlan, Etekli, Cingöz ve Emelcik köylerini gezen Başkan Zeydan Karalar, yurttaşların coşkulu sevgi gösterileriyle karşılandı.KADINLARDAN YOĞUN İLGİKöy gezilerine Kırıklı'dan başlayıp gecenin ilerleyen saatlerinde Emelcik ile sonlandıran Başkan Zeydan Karalar ile Veli Durak'a özellikle yöre halkından kadınlar büyük ilgi gösterdi.SÖZ VERİYORSAK MUTLAKA YAPARIZSeyhan Belediye Başkanlığı'ndan dolayı halkın kendisini çok iyi tanıdığını söz verdiğinde mutlaka yaptığını yaptığına tanıklık ettiğini belirten Başkan Karalar, "Biz hiç bir zaman tutamayacağımız sözler vermedik vermeyeceğiz. Bizler halkımızı vaatlerle kandıracak insan olmadık olmayacağız. Bu nedenle sadece yapabileceklerimizin sözünü veririz" dedi.Yörenin içme suyu problemi bulunduğunu göreve geldiklerinde en kısa sürede bu sorunu sonlandıracaklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, su fiyatlarını da kademeli olarak yüzde 30 ucuzlatacaklarını açıkladı.İFTİRA ATMAK KÖTÜSiyasette yalanın kötü olduğunu ama iftiranın hepsinden de kötü olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:"Seçimler demokratik yarıştır. Halkın kimden daha fazla hizmet alacağının bir yarışıdır. Ancak Zeydan Karalar'ın emin adımlarla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yürüdüğünü görenler çeşitli iftiralara başvurmaya başladı. Siyasette yalan kötü bir şeydir ama bundan da kötüsü iftira atmaktır. Attıkları iftiralarla bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylüyorlar. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir, olmayacaktır. Bizim yolumuz Atatürk'ün yoludur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan asla sapmayacağız. Bu böyle bilinmeli ve zihinlere yazılmalı."

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