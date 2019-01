Zeydan Karalar'dan İmamoğlu'nda miting gibi açılış

ADANA, () - CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Seyhan’da hizmetlerimizle başlattığımız değişim ve gelişimi tüm Adana’ya yayacağız. Adil dürüst belediyecilik anlayışımızı Adana’nın her köşesine taşıyacağız" dedi.

CHP İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse’nin seçim bürosu açılışına katılan Zeydan Karalar’ı yağmurlu havaya rağmen binlerce kişi karşıladı. Toplanan kalabalığa hitap eden Başkan Karalar, “Yağmur çamur demeden burayı dolduranları görünce şuna inandım, İmamoğlu hasreti bitirecek. Buraya gelirken gördüm ki yollarınız çamur içerisinde. Adayımız Kasım Karaköse ve ben seçildiğimizde sizi bu çamurdan kurtaracağız. İmamoğlu’na hizmet seferberliği başlatacağız. Yıllardır susuzluk çektiğinizi biliyorum. Hep proje var derler ama projeye hiç bir türlü başlamazlar. İlk işimiz sizi çamurdan ve susuzluktan kurtarmak olacak" diye konuştu.

BÜTÜN ADANA’NIN ADAYIYIM

Seyhan Belediye Başkanlığı’nda hizmet süreleri boyunca hiç bir kesime yada bölgeye ayrımcılık yapmadıklarını kaydeden Karalar, Adana’nın her yerine ayrım gözetmeksizin adil dürüst belediyecilik anlayışıyla hizmet götüreceklerini vurguladı. Seyhan’da başlattıkları ‘Halk Kart’ uygulamasıyla 3 bin yoksul aileye destek olduklarını belirten Karalar, “Bu projemizi şimdi de Adana geneline yayacağız. Geliri bin liranın altında olan ailelerimize halk kart projemizle destek olacağız. Seçimden seçime değil yaşam mücadelesi veren bu yoksul halkımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

İŞÇİNİN EKMEĞİYLE OYNAMADIM, OYNATMAM

Seyhan Belediye Başkanlığı’na seçildiğinde belediyedeki işçilerle ilgili yaşananlara da değinen CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, bu konuda görüşlerini şöyle paylaştı.

“Belediyede görevi devraldığımızda bir çok kişi hangi işçilerin çıkarılacağını, yerlerine kimlerin alınacağını konuştu durdu. Ben hayatım boyunca emekten ve emekçiden yana oldum. Sadece siyasi düşüncesinden ötürü hiç bir işçinin işine son verilmesini kabul edemem. Bu nedenle hiçbir işçimizin siyasi görüşü ne olursa olsun ekmeğiyle oynamadım, oynatmadım. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda da bu durum değişmeyecek. Buradan Büyükşehir Belediyesi’nde aylardır maaşlarını alamayan işçi kardeşlerime sesleniyorum, görevini yapan her işçinin siyasi düşüncesi ne olursa olsun güvencesi benim. Ayrıca göreve geldiğimiz taktirde 5 ay içerisinde Büyükşehir Belediyesi’ndeki tüm işçi kardeşlerimiz de Seyhan Belediyesi’nin işçileri gibi düzenli maaşlarını alacaktır."

FOTOĞRAFLI