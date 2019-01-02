Zeybekci, Şengül ve Şahin Ankara’da

AK Parti’nin İzmir’de ilçe belediye başkanlarını açıklamasına kısa bir süre kala partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ankara’ya gitti.

AK Parti, 5 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İzmir’de 30 ilçenin belediye başkanlarını açıklayacak. Adayların açıklanmasına kısa bir süre kala AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ankara’ya gitti. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere ‘Cumhur İttifakı’ çatısı altında girecek olan MHP ve AK Parti’nin İzmir’de izleyecekleri stratejinin, Ankara’da yapılacak toplantıların ardından şekillenmesi bekleniyor. İzmir’de yalnızca Aliağa’da mevcut Belediye Başkanı Serkan Acar ile yola devam kararı alan MHP’ye, hangi ilçelerin bırakılacağı da, yapılacak olan görüşmelerin ardından netleşecek.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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