Zeybekci: İzmir'in trafik sorununu hızla çözeceğiz

MİMAR Mühendisler Grubu İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya gelen AK Parti İzimr Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, ilk müdahale edecekleri alanlardan birinin trafik olduğunu, köprülü kavşaklar, alternatif yollar, raylı sistemlerle bu sorunu hızla çözeceklerini söyledi.

Zeybekci, Mimarlar ve Mühendisler Grubu üyelerinin davetlisi olarak katıldığı toplantıda artık kentlerin yarıştığını, dünyada hızla değişen alışkanlıklara, ticarete şehirlerin de hızla ayak uydurmaya çalıştığını belirtti. Örnek olarak Yunanistan'ın Pire Limanı'nı gösteren Zeybekci, İzmir'in değişen deniz ulaşımı şartlarına uyum sağlayamaması nedeniyle Pire Limanı'nın gelişerek uluslararası bir transfer merkezi haline geldiğini ifade etti, hazırladıkları projelerin İzmir'i 21. yüzyıla hazırlayacağını söyledi.

Kentte ilk müdahale edecekleri alanlardan birinin trafik sorunu olduğunu aktaran Zeybekci, "Müdahale edilmediği sürece trafik sorununun çözümü geçen her gün güçleşiyor. Köprülü kavşaklar, alternatif yollar, daha geniş alana yayılan raylı sistemlerle İzmir'in bu sorununu hızla çözeceğiz. Otopark problemini de kapalı ve açık otopark alanlarını 80 bin araçlık kapasiteye ulaştırarak gidereceğiz" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bunun mimari ve mühendislik çalışmalarıyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Nihat Zeybekci, İzmir Platformu'nu hayata geçireceklerini bildirerek şöyle devam etti:

"Başkanlığımda, mimarlardan esnaf odalarına ve üniversitelere kadar birçok kurumdan temsilcilerin yer alacağı platform, kentin sahibi gibi projeleri ve çalışmaları takip edecek. Denizli'de benzer bir uygulamayı gerçekleştirerek önemli projeleri hayata geçirdik. Aklı, bilimi kullanarak, istişare mekanizmalarını kullanarak İzmir'in bütün sorunlarını çözeriz."

Katılanların beklenti ve önerilerini de dinleyen Zeybekci, çok faydalandığı bir toplantı olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

'BUCA CEZAEVİ PARK OLACAK'

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin meclis toplantısına da katılan Zeybekci, Bornova ve Buca ilçelerinde de ziyaretlerde bulundu. Buca'da AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ve daha önce partide görev yapanlarla buluşan Nihat Zeybekci, "Buca'ya yönelik önemli projelerimiz var. Trafik sorununa çözüm getireceğiz, cezaevinin bulunduğu alan Buca'nın, Bucalılar'ın en güzel parkı olacak" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI