Zeybekci: İzmir'i çöp dağlarından kurtaracağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmalarını Gaziemir ve Menderes ilçelerinde sürdürdü. Kentte modern çöp depolama tesisi olmadığını belirten Zeybekci, "Türkiye'de katı atığını dağlara taşlara, derelere ormanlara atan başka bir il yok. 4.5 milyon nüfus burası. Böyle bir şehrin çöpünü, çocuklarımızın geleceği olan dağlara, ormana, derelere attırmayacağız" dedi.

İlk olarak Gaziemir sokaklarında dolaşan ve esnafı ziyaret eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, ilçe teşkilatında partililerle toplantı yaptı. İzmir'in ihmal edildiğini belirten Zeybekci, "İzmir maalesef bahanelerle mağdur kalmış. Hak etmediği bir yerde. Bunun suçlusu 'şu, bu' demiyorum. Kentin sırtını Anadolu'ya döndürmüşler. İzmir'i küstürmüşler. Kendi içine kapatmışlar. Halbuki İzmir yaradılıştan dünyanın en güzel şehri. Bu coğrafyanın bir numaralı şehri. Maalesef hor kullanılmış. İçine kapatılmış. Kimse benim hedefimde değil ve alınmasın. İzmirli artık geleceğini düşünerek bakıyor. Bu dönemde hep birlikte İzmir'e kendimizi anlatacağız" dedi.

'VERGİ GELİRİ DAHA FAZLA'

İzmir'in diğer illerden daha fazla vergi geliri olduğunu öne süren Zeybekci, "Bir Uşaklı, Aydınlı veya Denizlili vatandaşa vergi gelirlerinden gelen vergi payı 1 lira iken, İzmirliye bunun en az iki katı para geliyor. Bugün İzmir'de trafik sorunu var. Türkiye'nin en sıkıntılı şehirlerinden biri. Çevre Yolu olmasaydı, herhalde en çok cinnet geçirilen şehirlerden biri olurdu. Konak Tüneli açıldı, söylenmedik laf bırakmadılar. Belediye başkanının biri tünelden geçmemeye yemin etmiş. Sen geçmiyorsun ama halk geçiyor" diye konuştu.

'MODERN ÇÖP TESİSİ OLACAK'

İzmir'in hakettiği yeri alacağını belirten Nihat Zeybekci, "Türkiye, dünya aldı başını başka yere gidiyor ama İzmir nereye gidiyor? Türkiye'de katı atığını dağlara taşlara, derelere, ormanlara atan başka bir il yok. 4.5 milyon nüfus var burada. Böyle bir şehrin çöpünü, çocuklarımızın geleceği olana dağlara, ormana, derelere atamazsınız. Buna izin vermeyeceğiz. Projelerimizi en kısa sürede açıklayacağız" dedi.

MHP İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Nihat Zeybekci, Menderes gezisinde MHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti. İlçe Başkanı Önder Böncü'yle görüşen Zeybekci, "Davamız bir, önceliklerimiz bir. hassasiyetimiz bir. Ayrı olarak ortaya çıkacak hiçbir şeyimiz yok. Seçim bürolarımızı ortak kullanacağız" dedi. Zeybekci, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'yu makamında ziyaret ettikten sonra bir kahvehaneye giderek halkla sohbet etti. Okey oynayan vatandaşların daveti üzerine masaya oturarak okey oynadı.

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