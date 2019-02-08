Zeybekci'den İzmir'e 72 başlıkta proje sözü

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 31 Mart yerel seçimlerine dair yapmayı vaat ettiği projeleri, açıkladı. Zeybekci'nin projeleri arasında, 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, İZKARAY projesinin yanı sıra Kuzey Ege Çandarlı Limanı gibi benzer projeler yer aldı.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin, İzmir için yapmayı planladığı birçok proje bulunuyor. '10 Numara İzmir' adlı kitapçıkta, 72 başlık altında toplanan projelerin ilki, Çanakkale-İstanbul, Ankara-Antalya otoyolları. Çalışmaları uzun süredir devam eden otoyolu, proje dosyasına alan Zeybekci'nin bir diğer vaadi ise ikinci çevreyolu, şehir bağlantıları ve tüneller. Bu projeye göre, İzmir'in kuzey ve doğu hattı arasındaki bağlantılar ve tüneller bittiğinde 40 kilometrelik ikinci çevre yolu ile İzmir trafiğinin nefes alması amaçlanıyor. Gaziemir Batı ve Doğu Çevreyolu Projesi de, 10.9 kilometre uzunluğunda ve 6 kavşaktan oluşacak bu proje şeklinde tasarlandı. Menderes ile Gaziemir'i, Adnan Menderes Havalimanı'na bağlayacak olan proje, serbest bölgedeki ağır vasıta trafiğini şehre sokmayarak, Karabağlar'ın trafiğini büyük ölçüde azaltmayı planlıyor.

İZKARAY YENİDEN GÜNDEMDE

2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İzmir için yapmayı planladığı çalışmalardan olan Karayolu ve Raylı Körfez Geçiş Projesi (İZKARAY) de yine Nihat Zeybekci'nin İzmir'e vaatleri arasında. İZKARAY ile İzmir'deki kara, deniz ve raylı sistemin bütünleştirilmesi hedeflenirken, Çiğli-Balçova arası yolculuk süresinin 5 dakikaya düşürülmesi planlanıyor. Böylece, Narlıdere'de oturan bir kişinin, körfezin kıyısından dolaşmadan 10 dakikada bölge hastanesine ulaşabilmesi amaçlanıyor.

İZBAN KEMALPAŞA'YA KADAR UZATILACAK

Raylı sistem ağına yeni ulaşım hatları eklemeyi de planlayan Nihat Zeybekci, İzmirlilerin gidecekleri yerlere en az aktarmayla ulaşmasını sağlamak için tramvay, metro ve İZBAN ağları ile kentin her noktasını saracağını da açıkladı. Zeybekci, 21.3 kilometrelik tramvay hattına 18 kilometre, mevcut 19.35 kilometrelik metro hattına 58 kilometre, mevcut 136 kilometrelik İZBAN hattına ise 70 kilometre yeni raylı sistem ekleneceği sözü verdi. Buca-Fuar-Havalimanı, Göztepe-Gaziemir, Otogar- Dokuz Eylül Üniversitesi, Otogar-Şehir Hastanesi-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Narlıdere-Urla-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Otogar- Bayraklı arasında yeni metro hatları oluşturulurken, Halkapınar-Otogar arasında 2 olan hat sayısının 4'e çıkarılacağı ve İZBAN'ın Kemalpaşa'ya kadar uzatılacağı aktarıldı. Otogar-Kemalpaşa İZBAN hattı ve Torbalı- Kemalpaşa Demiryolu Hatları ile de, şehir içi ulaşımın daha konforlu ve hızlı olması planlanıyor. Ayrıca, mevcut tramvay hatları Kaklıç ve Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na kadar uzatılacak. Karşıyaka ve Konak Tramvay hattı birleşecek.

ÇANDARLI İÇİN YENİ VAAT

İnşaat çalışmaları başlayan ancak yarım kalan Çandarlı Kuzey Ege Limanı da, yine Nihat Zeybekci'nin projeleri arasında yerini aldı. Bu proje ile İzmir'in, Akdeniz havzasının en önemli lojistik merkezi olacağı belirtilirken, İzmir'in dinamikleriyle beraber merkezdeki Alsancak Limanı'nın şehir dışına taşınması konusunda yapılacak istişareler sonrası Çandarlı Kuzey Ege Limanı, dünya yük taşımacılığı limanları arasında önemli bir merkez haline getirilecek. Hemen arkasında oluşturulacak serbest bölgeyle limanın işlevselliği artırılacak. Alsancak Limanı, topyekun kurvaziyer turizminde değerlendirilmek üzere projelendirilecek. Liman sahasında oluşturulacak yaşam merkeziyle de bölge turizmine özellikle yabancı turistler sayesinde büyük katkı sağlayacak.

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI

İzmir'e 6 yeni yat limanının yapılması sağlanacak. Bu limanlar 2 bin 90 tekne bağlama kapasitesine sahip olacak. Yeni Foça, Çeşme-Şifne, Şakran, Bayraklı-Turan, Çeşmealtı ve Özdere'de yapılacak yeni limanlarla kıyı şeridi canlanacak. Çiğli'deki Nezihi Hürkuş Havaalanı ve çevresindeki alanlar, kargo taşımacılığı ve serbest bölge için hazırlanacak. İzmir'in e-ticaret ürünlerinin havadan uygun fiyatlarla nakliyesi konusunda önemli bir merkez haline getirilebilmesi için gerekli adımlar atılacak.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YAZILIM VADİSİ

İzmir için en önemli projeler arasında gösterilen ve kenti 21'inci yüzyıl dünyası ve Türkiye'sine yakışır biçimde, dünyanın sayılı bilim, teknoloji, yazılım serbest bölgelerinden birine dönüştürmek için Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi oluşturulması planlanıyor. Oluşturulacak serbest bölgelerin yanında, proje bazlı yatırım teşvik sistemi kanunları aracılığıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüs alanı üzerinde, dünyanın en cazip serbest Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi kurulacak.

İZMİR BAHÇELERİ KURULACAK

İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan, 5 yılın sonunda 10 katına çıkarılacak. Toplamda 8 adet olan 'Millet Bahçeleri' ile İzmir yeni yeşil alanlara kavuşacak. Bayraklı-Turan, Hatay-Poligon, Çiğli-Kaklıç, Bornova-Ege Üniversitesi, Karabağlar-Uzundere, Gaziemir-Sarnıç, MTK-Nato ve Buca Cezaevi bölgelerine İzmir Bahçeleri yapılacak.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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