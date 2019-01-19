Zeybekci'den ilçe ziyaretleri

İZMİR'in Tire ve Bayındır ilçelerini ziyaret eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Tarımda, hayvancılıkta, fidancılıkta önemli projelerimiz var. Her alanda markalarımızı oluşturacağız" dedi.

İlçe gezilerini Tire ve Bayındır ile sürdüren Zeybekci, "İzmir dünyanın en güzel şehri. Ama son 25 yılda dünya, Türkiye hızla değişirken İzmir çok geride kaldı. İzmir'de Tire'de, Bayındır'da girmediğimiz gönül kalmayacak, tutmadığımız el, çalmadığımız kapı kalmayacak. Bizim yapacaklarımıza başkalarının hayalleri dahi yetmez. Memleket sevdalısı MHP'li kardeşlerimizle çıktığımız bu yolda, tarih yazacağız. Birlik beraberliğimiz son derece önemli. Bu ittifak milletin geleceğini aydınlatan bir ışık gibi" diye konuştu.

Projelerini yakında açıklayacaklarını, İzmir'in kaybettiği zamanı bu projelerle geri kazanacağını belirten Zeybekci şunları söyledi:

"Artık İzmir ne arıtma, ne de Körfez'in kokusunu konuşacak. Tarımda, hayvancılıkta, fidancılıkta nasıl projelerimiz olduğunu göreceksiniz. Her alanda markalarımızı oluşturacağız. Kararlarımızı üreticimizle beraber alacağız. İzmir'deki pazaryerlerinde öncelik İzmir'de üretilen ürünlerin olacak. Karşımıza kim çıkarsa çıksın bu iş bitmiştir. 31 Mart'ta Konak'ta zeybek oynanacak."

Tire ve Bayındır ilçelerinde pazarları da dolaşarak esnafın yanı sıra vatandaşla sohbet eden Zeybekci, ayrıca AK Parti ve MHP teşkilatlarına ziyarette bulundu. Zeybekci, Bayındır'da, CHP İlçe Teşkilatı önündeki parti üyelerinin de yanlarına giderek tokalaştı.

Gezilerinde Zeybekci'ye AK Parti Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli, Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen'le AK Parti ve MHP ilçe başkanlı da eşlik etti.

İZMİR, ()

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