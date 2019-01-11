Zeybekci'den İGC'ye nezaket ziyareti

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti eski milletvekilleri İlknur Denizli ve Mehmet Yüksel'in de Zeybekci'ye eşlik ettiği ziyarette İGC Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Sayman Sadık Pala, Genel Sekreter Yardımcısı ve İlkses Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Erek, Yönetim Kurulu Üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Hakan Dirik, Yönetim Kurulu Üyesi ve 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, Yönetim Kurulu Üyeleri Semih Aksoy, Sadık Uçar ve Disiplin Kurulu Başkanı Mehlika Gökmen hazır bulundu. İGC Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, ziyarette yaptığı konuşmasında kent yöneticileri, sivil toplum örgütleri ve yerel basın arasında sürdürülebilir sağlıklı bir diyalog geliştirmenin önemini vurguladı, İzmir basının güçlü ve özel kalemlere sahip olduğunu hatırlattı. Gappi şunları söyledi:

"Öncelikli mücadelemiz basın özgürlüğü ve basının tarafsız haber yapabilmesi gücünü, bağımsızlığını sürdürebilmesidir. Bizler kamu adına çalışan taraflarız. İzmir'in daha iyi olması, geleceğe daha güçlü hazırlanması öncelikli konularımız. İzmir'in basını da çok özel ve güçlüdür. Ancak çok ciddi sorunlarımız var, genel konjonktürden etkileniyoruz. Buna rağmen İzmir'de sözünü sakınmayan bir basın var. Hem İzmir'in geleceğe daha doğru şekilde hazırlanması adına hem de sizlerin projeleri adına umarım doğru bir basın birlikteliği sağlayabiliriz. Öncelikle yapılması gereken diyalog sağlamak. Kamu adına iş yapıyorsak diyaloğu doğru kurmamız gerekiyor. Daha kurumsal ve sürekli bir diyalog sağlanmalı. Kentinizi ve kendinizi doğru anlatmak istiyorsanız yerel basının gücü çok önemli. Ulusala mesajınızı doğru aktarmakta da önemli. Her şeyden önce doğru bir diyaloğa ve bu kent için birlikte çalıştığımız inancımızı pekiştirmemize ihtiyacımız var."

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de, hizmete aday olduğunu, yerel seçimler sonucunda İzmirli'nin vereceği karara saygı duyacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Haber alma hakkı nefes alma hakkı gibidir, kutsal bir haktır. Bu kutsal hakkı gerçekleştiren gazetecilerimiz kamu görevi yapıyor. Milletimiz aldıkları haberlerle kararlarını veriyor, dolayısıyla aldıkları haberlerin tarafsız ve doğru olması önemli bir unsurdur. O yüzden gazetecilerin yaptığı hizmet kamu hizmetidir ve ülkenin geleceği ve menfaati için son derece önemlidir. Ülkenin içinde güçlü aksiyonları da tetikleyebiliyor. Haberdar olmayan insan birçok şeyi eksik olan insandır. Haberdar ve bilgi sahibi olmakla fikir sahibi olunur. Haber alma hakkı engellenmemeli ve üzerine gölge düşürülmemeli. Kimsenin böyle bir amacı olamaz. Bu görevinizi yerine getirirken, sizlerin de ayrı fikirlere sahip olmanız son derece kaçınılmaz. Her şeyin konuşulabildiği ortamlar sağlıklı ortamlardır. Güneş giren eve doktor girmez misali özgürlüğün olduğu ortama da tefrika, yalan yanlış şeyler girmez, herşey özgürce tartışılır, fikirlerin özgürce çarpışmasından gerçek ortaya çıkar. Biz de milletimizin rızası olursa İzmir'e hizmetkar olmaya talip olduk. İzmir için hayırlısı ne ise o olsun. Milletimizin İzmir için verdiği karar kutsaldır, başımızın üzerinde yeri vardır. Onun için seçim kampanyası dönemimde hiç kimseye sen demeyeceğim. Çünkü o kişiler, bu halkın seçtiği kişilerdir. Demokrasinin müsaade ettiği süre için göreve getirilmişlerdir. Biz de göreve talip olduk, millet ne derse o olacaktır. İzmir hikayesi yaratmamız gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları yerel yönetimlerin rehberliğini ve kontrolörlüğünü yapmalı. Bu şehrin ortak aklını oluşturuyorlar."

Ziyarette, yerel basının sıkıntılarını dile getiren İGC Yönetim Kurulu Üyesi ve 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, "Basın İlan Kurumu 14 Ocak'tan itibaren vergi dairesinden borcu yoktur kağıdı olmayan yerel basına istihkaklarını ödemeyecek. Bu Anadolu'da en aşağı 500-600 gazetesinin kapısına kilit vurmasına yol açacak, en az 3 bin gazeteci arkadaşımız işsiz kalacak. Yerel basının bir nebze nefes alabilmesi için bu kararın en azından 2020 yılına kadar ertelenmesini talep ediyoruz. Bu tip sıkıntılar yüzünden gazeteler ya eleman çıkartmak zorunda kalacak ya sayfa sayısını azaltacak ya tirajını düşürecek. Etkinliklerini kaybedecek, mali bağımsızlıklarını yitirecekler" diye konuştu.

İGC Yönetim Kurulu Üyesi ve İlkses Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Erek, kente yoğun göç yaşanması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirterek Zeybekci'ye ulaşıma dair projelerini sordu. Zeybekci, kent trafiği sıkıştıran unsurları çözerek baskıyı azaltması, raylı sistem sirkülasyonun bağlantılı şekilde tamamlanması ve yer altı otoparkların yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

İGC Disiplin Kurulu Başkanı Mehlika Gökmen de güçlü yerel yöneticinin güçlü yerel basından geçtiğini vurgulayarak iki unsur arasında birliktelik sağlanırsa İzmir'in yolunun açık olduğunu söyledi.

İZMİR, ()

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