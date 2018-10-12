Zennube Albayrak: Bölgede ciddi bir gayret içerisindeyiz

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na 1913’ten buyana hizmet veren koruma altındaki tarihi binanın, Türkiye’deki en eski belediye binalarından biri olduğu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Saathane Meydanı Projesi tamamlandığında bölgenin tarihi bir merkez olacağını belirtti. Albayrak, " Tarihi dokuyu ortaya çıkartmak amacıyla yürütmekte olduğumuz Saathane Meydanı Projesi hızla devam ediyor. Bölgede ciddi bir gayret içerisindeyiz" dedi.

İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi üzerinde yer alan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 789 sayılı kararla 8 Mart 1985 tarihinde koruma altına alınan ve 26 Aralık 1913’ten buyana Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na hizmet veren tarihi binanın Türkiye’deki en eski binalardan biri olduğu kaydedildi. Tarihi binanın kent için önemli bir değer olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Saathane Meydanı Projesi tamamlandığında bölgenin tarihi bir merkez olacağını söyledi.

'BURASI TARİHİ BİR MERKEZ OLACAKTIR'

Tarihi yapıların kent kültür mirasına kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Albayrak, "Tarihi dokuyu ortaya çıkartmak amacıyla yürütmekte olduğumuz Saathane Meydanı Projesi, hızla devam ediyor. Bölgede ciddi bir gayret içerisindeyiz. Proje kapsamında yürütülen tarihi Taşhan, Şifa Hamamı, Süleyman Paşa Medrese ve Camisi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı diyebiliriz. Yapı temeli, duvar güçlendirme ve revize restorasyon projesi ile devam eden tarihi Taşhan’da yürütülen çalışmalarımızı 2019 yılının Şubat ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Yine restorasyonu devam eden Şifa Hamamı’yla beraber tarihi projemizin tamamının 2019 yılının son aylarına doğru bitirmeyi planlıyoruz. Projenin tamamlanmasının ardından ise bölgede çok güzel bir çevre düzenlemesi yapacağız. Akabinde tarihi binamız da projemizle bütünleşmiş olacak. Koruma altındaki 105 yaşındaki binamız Saathane Meydanı Projesi ile bütünleştiğinde güzelliği tamamen ortaya çıkmış olacak. Eskiden idari binalar, medreseler ve hanlar hep bir alandaydı. Proje tamamlandığında aynı eskiden olduğu gibi bir manzara oluşmuş olacak. Burası tarihi bir merkez olacaktır. Tarihi yapılarımız kentimizin kültür mirasına kazandırılacak ve eskiyi de günümüze taşımış olacağız” diye konuştu.

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