Zen Estetik açıldı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da hizmete giren Zen Estetik, iş, sanat ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

Dr. Hakan Türkoğlu ile Müzeyyen Gizli ortaklığıyla kurulan Zen Estetik Dr. Hakan Türkoğlu Polikliniği'nde, güzelliğe ilişkin tüm uygulamalar yapılacak. Çağlayan Mahallesi 2011 Sokak üzerinde yer alan üç katlı merkezin her katında farklı hizmet verilecek.

Zen Estetik Dr. Hakan Türkoğlu Polikliniği'nin açılışına Ebru Türel, Ak Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökcen Özdoğan Enç, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz'ın yanı sıra, şarkıcı Erdinç ve çok sayıda davetli katıldı.

Merkezin açılış kurdelesini Ebru Türel, Gökcen Özdoğan Enç ve ortaklar birlikte kesti. Açılışın ardından merkezi dolaşan davetliler, uygulamalar hakkında bilgi aldı. Kaş yapımından botoksa, ameliyatsız boyun gerdirmeden medikal masaja kadar güzellik ve kişisel bakım üzerine her uygulamanın yer aldığı merkez, konuklardan tam not aldı.

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