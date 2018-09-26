Zeki Müren şarkılarıyla anıldı

KARŞIYAKA Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi, ‘Sanat Güneşimiz Zeki Müren’ konseri verdi.

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren, 22'nci ölüm yıl dönümü olan 24 Eylül’de anlamlı bir konserle anıldı. Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde, İzmir Kültür ve Musiki Derneği Türk Musikisi Korosu sahne aldı. Şef İsmail Özçeltik yönetimindeki koro, Müren’in hafızalardan silinmeyen, ölümsüz eserlerini seslendirdi. Salonu tamamen dolduran sanatseverler gece boyu şarkılara coşkuyla eşlik etti.

İZMİR, ()

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