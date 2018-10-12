'Zeka Gücü' teknoloji sınıfı açıldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - MİLLİ Eğitim Bakanlığının Turkcell'in desteğiyle başlattığı 'Zeka Gücü Projesi' kapsamında Afyonkarahisar Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) 'Zeka Küpü' sınıfı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell işbirliğiyle başlatılan 'Zeka Gücü' projesi kapsamında Dumlupınar BİLSEM'de 'Zeka Küpü' sınıfı açıldı. Açılışa Turkcell yönetim kurulu üyesi Atilla Koç, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve davetliler katıldı.

YENİ BİR BAKIŞ AÇISIYLA EĞİTİME ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Eğitim bizim geleceğimizdir. Çağımızda artık geleneksel metotlar geride kaldı. Eğer biz geleneksel metotlar hala eğitim yapacağız diye uğraşırsak bilin ki dünyada diğer milletlerle olan yarışımızda geri kalacağız. Bizim yeni bir bakış açısıyla eğitime odaklanmamız gerekiyor. Bunu başarabildiğimiz müddetçe geleceğimiz daha aydınlık olacaktır. Başaramadığımız müddetçe de sıkıntılarımız devam edecektir" diye konuştu.

Turkcell yönetim kurulu üyesi Atilla Koç da Turkcell'in gençlere yönelik sağladığı desteklerden bahsetti.

Konuşmaların ardından 'Zeka Küpü' sınıfının açılışı yapıldı.

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