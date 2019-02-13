'Zehirlenen köpekleri kurtardık'

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Veteriner Hekim Şerif Akçalı, ilçelerinde yaşanan sokak köpeklerinin hastalanmalarıyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

Hüyük Mahallesi'nde sokak köpeklerinin hastalanmasıyla ilgili ihbar üzerine müdahale ettiklerini belirten Akçalı, 3 köpeğin zehirlenme belirtileri üzerine tedavilerinin yapıldığını belirtti. Akçalı, "Bu konuda toksik bulaştıracak, canlıları olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir maddenin gelişi güzel çöp konteynerlerine veya sokaklara atılmamasını rica ediyoruz. Bizler kanunen sokaklardan aldığımız hayvanları kısırlaştırma ve bakım işlemlerinin ardından aynı yere geri bırakıyoruz. Sokak hayvanlarına bakmak isteyen vatandaşlarımız, okul ve hastane gibi halkın yaşam alanları yakınında bakmaması, insanların rahatsız olmayacağı yerlerde bakması bu tür olayları azaltacaktır” diye konuştu.

ÜÇ AY BAKIP BIRAKIYORLAR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Veteriner Hekim Akçalı, kendilerini hayvansever olarak adlandıran bazı kişilerin yaz sezonu boyunca bakım için getirdikleri ya da aldıkları köpek ve kedileri, yaz sezonu bittiğinde sokağa bıraktıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bu durum hem insanlar hem de hayvanlar için zor bir yaşamı beraberinde getiriyor. 3 ay değil ömür boyu bakımını sağlayın. Kısa süreli zevkler için hayvan sahiplenmeyin. Bir ömür onları sahiplenin. Sevin ve besleyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız onlara zarar vermeyerek te iyilik yapmış olursunuz. Doğanın sadece insanlara ait olmadığı, bütün canlıların yaşama hakkı olduğunu da unutmamak gerekir,”

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