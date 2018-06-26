Zehir Tacirlerine Darbe!

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, narkotik polisleri, uyuşturucu operasyonunda 324 kök Hint keneviri ve 13 kilo 350 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili aynı aileden 3 kişi gözaltına alınırken, baba ile 1 oğlu, adli kontrolle serbest kaldı, diğer oğlu ise tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bulunan Taflan Mahallesi'nde Ü.A. ile oğulları F.A. ve V.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit edip, operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilere ait tarlada 24 kök dişi Hint keneviri, evin ahır kısmında 200 gram esrar ve 50 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Evden boş araziye giden ve sulamada kullanılan hortumları takip eden polisler, 300 kök dişi Hint keneviri ile 13 kilo 150 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Ü.A. ile oğulları F.A. ve V.A. adliyeye sevk edildi. Ü.A. ile V.A., adli kontrolle serbest bırakılırken, F.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.





Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 16:36