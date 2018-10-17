Zaroğlu; Enflasyonla mücadeleye desteğe hazırız

HATAY’ın Reyhanlı İlçe Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Zaroğlu TSO’da düzenlenen toplantıda, enflasyonla mücadeleye tüm üyelerle birlikte tam destek vermeye hazır olduklarını belirterek, “Enflasyonla mücadele sadece özel sektörlere veya devlet kurumlarına bırakılmamalıdır. Bu sorun ülkemizin sorunudur ve topyekun mücadele etmek şarttır. Bu anlayıştan hareketle 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarıya ulaşması için ihtiyaç duyulan her alanda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu sürece destek olmak, yerli ve milli olmaktır, vatandaşlık görevidir, millet olmanın gereğidir” dedi.

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