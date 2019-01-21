Zarar gören heykeller onarıldı

ANTALYA, () - ATATÜRK Caddesi ve Işıklar'da kimliği belirsiz kişilerin zarar verdiği temalı heykeller, Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldıktan sonra eski yerlerine monte edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi üzerinde bulunan Romalı ve sokak müzisyeni temalı heykellere, kimliği belirsiz kişiler tarafından verilen zararın izlerini tamamen sildi. Bazı bölümleri kırılıp, sprey boya ile boyanan heykeller, heykelleri yapan heykeltıraş Nusret Demir tarafından sökülerek, tekrar onarıldı. Bakım ve onarımı biten heykeller, Demir tarafından eski haline getirilerek aynı yerlerine monte edildi.

Antalyalılar, Büyükşehir Belediyesi'nin heykellere yaptığı bakım ve onarım çalışmasını büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, heykellerin eski haline kavuşturulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Romalı ve sokak müzisyeni temalı heykeller, vatandaşların yanı sıra turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.

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