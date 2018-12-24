Zarar gören evi Başkan Gül yaptıracak

KEMER, () - KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde atılan roketin isabet etmesi sonucu zarar gören ve içeride uyuyan Fatma Avlar'ın (17) şehit olduğu evi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine yaptırarak aileye teslim edecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü sırada, 31 Ocak 2018 tarihinde PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca Afrin'den atılan roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde oturan Avlar ailesinin evine isabet etti. Saldırıda evde uyuyan Fatma Avlar şehit olurken konut da kullanılamaz hale geldi.

ŞEHİT BABASI KILIÇDAROĞLU'NU ARADI

Olayın üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen evi onarılmayan Ahmet Avlar, bazı belediyelerin onarım için söz verdiğini ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, telefonla aradığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi. Aleninin sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçen Kılıçdaroğlu, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e evin tadilatı konusunda talimat verdi. Başkan Gül, kendi imkânlarıyla yaptıracağı tadilat işlemlerini hemen başlatarak bölgeden bir müteahhitle protokol imzaladı.

'BİR AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK'

Başkan Mustafa Gül, "Bu elim olay PKK/PYD'li teröristlerin vahşi yüzünü bir kez daha ortaya sermiştir. Bu vesileyle terörü bir kez daha lanetliyorum. Kaybettiğimiz kızımız için çok üzüldük ve ailenin acısını paylaşıyoruz. Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine hemen harekete geçerek ev yenilemek için bir müteahhitle sözleşme imzaladık. İnşallah bir ay içinde tüm işlemleri tamamlayarak konutu teslim etmek üzere Reyhanlı'ya gideceğim. Avlar ailesine bir kez daha başsağlığı ve sabırlar dilerken, şehit olan kızımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Bana bu görevi veren Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür ediyorum" dedi.

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