Zabun: Kobi destek kredisi üretim ve ticareti canlandıracak

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere başlatılan KOBİ Destek Kredisi Projesi'nin, üretim ve ticareti önemli ölçüde canlandıracağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve sekiz bankanın protokolü ile hayata geçirilen KOBİ Destek Kredisi Projesine oda ve borsalar da mali katkı sağlıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılığı ile Oda üyelerine sunulan kredinin vadesi 18 ay olup vadenin kısaltılması veya uzatılması mümkün olmayacak. Kredi limiti 50 bin ile 200 bin TL arasında sınırlandırılan kredinin ödeme şekli 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksit geri ödemeli olacak. Kredinin brüt faiz oranı ise aylık yüzde 1,85.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı üyeler KOBİ Destek Kredisi’ne başvurabilmek için öncelikle Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 'KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu İçindir' ibareli Faaliyet Belgesi alacak. Daha sonra ilgili bankaların herhangi bir şubesine giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile müracaat edecek. Bankaların ve Kredi Garanti Fonu’nun yapacağı değerlendirme sonucu olumlu çıkması durumunda KOBİ Destek (Nefes) Kredisi kullandırılacak.

Konu hakkında bir açıklamada bulunan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, “KOBİ’lerimizin faaliyetlerinde onlara destek niteliğindeki bu kredi kampanyasının ülkemize ve şehrimize hayırlı olması diliyorum. Oluşturulan kaynak odamız üyelerinin acil nakit ihtiyaçlarına çare olacaktır. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda, ülke ekonomisinde önemli yer tutan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Oda ve Borsalarımızın katkıları ile daha önce 2016 yılında 5 milyar TL, 2018’in başında 7,5 milyar TL düşük faizli kredi imkanı işletmelere sunulmuştu. Reel sektörden gelen talep ve mevcut ekonomik şartlar göz önüne alınarak Nefes Kredisi Projesi KOBİ Destek Kredisi adıyla tekrar başlatıldı.Bu yeni kaynak dolayısıyla Hükümetimize, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcılıklıoğlu’na ve projeye katılım sağlayan bankalarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizde oda ve borsalarımız ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı olan kurumlar haline geldi. Geniş ve yenilikçi hizmetlerimizle biz de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin her an yanındayız. Küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması ve yeni pazarlara erişimin yanında şimdi de finansmana erişim konusunda elimizi taşın altına koyduk. Üyelerimiz için yeni bir kaynak oluşturduk. Bu kaynak şehrimizde üretim ve ticareti önemli ölçüde canlandıracaktır” diye konuştu.

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