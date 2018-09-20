Zabıtalar, öğrenciler için iş başında

BURSA'da, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde görev alarak giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilere, karşıdan karşıya geçişlerde yardımcı oluyor.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde olası bir soruna karşı tedbir alıyor. Bisikletli Zabıta Ekipleri İhsaniye Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Ataevler Mahallesi’ndeki okul önlerinde giriş ve çıkış saatlerinde görev alarak öğrencilere trafik akışından etkilenmemeleri için yardımcı oluyor. Ekipler ayrıca okul önleri ve çevresinde seyyar satıcıların satış yapmasını da engelliyor. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, okul önlerinde sağlıksız gıda satışının yapılmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiler.