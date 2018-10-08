Zabıtadan pazarlara denetim

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla pazar yeri ve esnaf denetimlerine devam ediyor.

Uzun süredir market ve fırın denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlarda da etiket kontrolü yapıyor. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen pazar denetimlerinde tezgahların düzeninden fiyat etiketine ve sebze meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığına kadar her şey titizlikle kontrol ediliyor. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen denetimler sayesinde vatandaşlar gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapıyor.

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