Zabıtadan pazar ve marketlerde denetim

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerleriyle marketlerde fiyat ve yerli üretim logosu denetimi yaptı.

Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri pazar yerinde ve marketlerde hem fiyatları kontrol etti hem de yerli üretim logosu kullanımı konusunda işletmeleri denetledi.

Zabıta Müdürü Nazmi Bilgin, "Ülke genelinde son zamanlarda döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek bazı haksız kazançlar elde edildiği gözlenmektedir. Bu konuda ilçemizde gerekli denetimleri yaparak vatandaşın mağdur olmasının önüne geçiyoruz. Denetim sonuçlarını Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne rapor ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek" dedi.

Yerli ürün logo denetiminin de yapıldığı belirten Bilgin, "Bilindiği gibi üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde 'Yerli Üretim' logosu kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından geçen haftadan itibaren zorunlu hale geldi. Logonun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için idari para cezası uygulanacak" diye konuştu.

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