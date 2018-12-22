Zabıtadan iş yerleri ve AVM'lere denetim

Muzaffer NAL/ÇAY, () - ÇAY Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki iş yerleri ve alışveriş merkezlerinde denetim yaptı.

Çay Belediyesi ekipleri iş yerleri ve alışveriş merkezlerindeki denetimleri kapsamında, temizlik, iş kıyafeti, etiket ve yazılı fiyatlar, bulundurulması gereken belgeleri kontrol etti. Eksiği ve hatası tespit edilen işletmeler ikaz edilirken, denetimlerde ceza uygulaması yapılacak bir eksiklik bulunmadığı belirtildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı, "Belediye zabıta ekiplerimiz ilçemizde geniş çapta denetim yaptı. Temizlik ve gıda üzerine incelemelerde bulunuldu. Esnafımıza teşekkür ederim. Olumsuz bir durum görmedik. Bu da bizi memnun etmiştir. Denetlemelerimiz sık sık sürecek" dedi.

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