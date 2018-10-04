Zabıtadan gramaj ve etiket kontrolü

YALOVA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve marketlerdeki rutin ekmek gramaj ve etiket denetimlerine devam ediyor.

Fırınlarda ve marketlerde yapılan denetimlerde ekmek gramajının standartlara uygun olup olmadığı yönünde zabıta ekipleri tarafından hassas teraziyle gramaj kontrol edildi. Vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği marketlerde ekmek gramajı kontrolü yanı sıra etiket kontrolleri de gerçekleştirildi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yönetiminde gerçekleşen kapsamlı denetimlerde belirlenen gramajın (250 gr) altında ekmek satan fırın ve marketlere gereken uyarılarak yapılarak tutanak tutuldu. Marketlerde yapılan etiket kontrollerinde ise gereken uyarılar yapıldı. Yapılan gramaj ve etiket kontrolleri dışında hijyen, temizlik, katkı maddeleri ve işyeri ruhsatı kontrolleri de gerçekleştirildi.



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