Zabıtadan fiyat-etiket denetimi

MERSİN, () - MERSİN’de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlere yönelik etiket- fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Haksız kazanç ve stokçuluğun önüne geçmeyi amaçlayan denetimlerde, reyonlarda yazılan ürün fiyatları ile kasada ortaya çıkan fiyatlar da karşılaştırılıyor. Akdeniz Belediyesi'nin, döviz kurundaki hareketlilik bahanesiyle, bazı ürünlerin fiyatlarında haksız artış yapılmasının önüne geçmek için başlattığı denetimler devam ediyor. Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili 6502 sayılı kanun kapsamında yapılan ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden de yetkililerin katıldığı denetimlerde market reyonlarından rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatının yanı sıra, o ürünün geçmiş aylara ait fiyatı karşılaştırılıyor. Ambalaj ve gramaj kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, ürünün son kullanma tarihinin geçip geçmediği de titizlikle inceleniyor. Olumsuzluk görülen işletmelere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, aynı olayın devam etmesi durumunda yasal işlem yapıyor.

Keyfi zam uygulayanlara ve stokçulara yasal işlem uygulanacağını belirten Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, denetimler hakkında yaptığı açıklamada, döviz kurundaki hareketliliği bahane ederek başta gıda olmak üzere çeşitli ürünlere keyfi zam yapan işletmelere yasalar çerçevesinde idari işlemlerin yapılacağının söyledi. Başkan Pamuk, "Ülkemizin içinden geçtiği hassas süreç dikkate alındığında, özellikle dövizdeki dalgalanmaları fırsata çevirerek ürünlere keyfi zam yapan veya stokçuluk yapan kişilere; vatandaşlarımızın cebine göz koyan işletmelere karşı Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz görevinin başında olacaktır" dedi.



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