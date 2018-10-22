Zabıtadan etiket kontrolü

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri semt pazarlarında ürün etiketlerini inceledi. Fatura kontrolü de yapan ekipler, denetimlerini gün boyu sürdürdü.

Vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için pazar tezgahlarını detaylı bir şekilde inceleyen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Semt Pazarında etiket kontrolü yaptı. Yapılan denetimlerde pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda ve fiyatlarda satılıp, satılmadığı kontrol edildi. Tezgahlardaki etiketleri dikkatle inceleyen ekipler, etiketlere ürünlerin kilo fiyatlarını yazmaları konusunda pazar esnafını uyardı. Zabıta ekipleri, fiyat etiketi olmadan satış yapan esnafa işlem yapılacağını bildirdi.

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