Zabıtadan etiket denetimi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan komisyon ile kent genelindeki alışveriş merkezleri, fırın ve marketlerde ürün etiket fiyatı denetimi yapıldı.

Kent genelindeki market ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimler ile döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmek amaçlandı. Periyodik olarak gerçekleştirilen denetimler, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler dolayısıyla sıklaştırıldı. Denetimler esnasında, yetkililer tarafından marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Ayrıca, ekmeklerin gramajları ve iş yeri açma ile çalıştırma ruhsatları denetlenerek gerekli evraklar da kontrol edildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ürünleri tüketmesi, fiyat farklılıklarının olmaması amacıyla denetim yaptıklarını belirterek, vatandaşların fiyatlara bakarak aldanmaması, raftaki fiyatla, kasadaki fiyat arasında farklılık olduğu zaman tüketicilerin hemen yetkili birimleri arayarak şikayetlerini bildirmeleri gerektiğinin bilgisini verdi.



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