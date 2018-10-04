Zabıtadan bağımlılıkla mücadele eğitimi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi' verdi.

2017 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde başlatılan ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmaları hizmet içi eğitim olarak belediye bünyesindeki bütün personellere anlattı.

Zabıta ekipleri daha önce ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi’ kapsamında vatandaşlara 10 Bin el broşürü dağıtarak, 150 adet vinili ilçenin değişik noktalarına asarak, bilgilendirme yapmıştı.

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