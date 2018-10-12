Zabıta, fırın ve kantinleri denetledi

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimleri kapsamında, Yarımada genelindeki fırın, unlu mamuller ve okul kantinlerini denetledi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı 4'ncü bölge ekipleri, denetim planına göre, 2018 yılı Ekim ayında Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Dirmil ve Geriş mahallelerinde yer alan fırın ve unlu mamullerden oluşan 14 işyerini denetledi. Bazı işletmelere, eksiklerinden dolayı ikaz tutanağı tutuldu. Ekipler ayrıca yine aynı mahalle ve bölgelerde yer alan okul kantinlerini de kontrol etti. Yapılan çalışmada, 9 kantin denetlenerek tespit edilen eksiklerden dolayı tutanak tutularak süre verildi.

Gıda denetimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, ekiplerin denetim planına göre görevlerini aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. Toplumsal sağlığın korunması ve özellikle öğrencilerin okullarda hijyenik koşullarda ve sağlıklı gıdalarla beslenebilmelerini sağlayabilmek için bu denetimlere aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

BODRUM (Muğla), ()

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