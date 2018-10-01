Zabıta ekiplerinden marketlere denetim

NİĞDE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında faaliyet gösteren marketleri denetledi.6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerinde etiket, ambalaj kontrolleri, etiket ve kasa fiyatının uyuşmaması gibi konularda denetimlerde bulunuldu. İş yeri denetimlerinde, kullanılan ve tüketime sunulan ürünlerin gramajları ve fiyatları gibi konular da dikkate alındı. Denetimlerde eksikleri bulunan işletmelere gerekli uyarıları yapan ekipler, mevzuata uyulmadığı durumlarda yasal işlem uygulanılacağını hatırlattı. Belediye Başkanı Rifat Özkan, rutin denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtirken, "Son olarak yaptığımız denetimler kapsamında da vatandaşlarımızın alışverişlerini daha bilinçli sağlayabilmek amacı ile ekiplerimizce oluşturulan gruplar halinde marketlerde etiket denetimi yapıldı” dedi.

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