Zabıta ekipleri işyerlerini denetledi

TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması ile gıda güvenliği konusunda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çorlu İlçelerinde market denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 6502 sayılı ‘Tüketicinin Korunması’ yasasının 54'ncü maddesi gereğince ürün satışı yapan market ve iş yerlerini etiket, tarife ve fiyat listeleri yönünden denetledi. Denetlemelerde, 153 İhbar Hattı’na gelen şikâyetler de değerlendirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin 7/24 görev başında olduklarını belirterek, "Tüketici haklarını ve gıda güvenliğini korumak amacı ile denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenli gıdalara ulaşması bizlerin en büyük önceliğidir" dedi.