Zabıta ekipleri fiyatlardaki dalgalanmalara karşı denetimlerini artırdı

TRABZON Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da talimatıyla döviz kurlarında yaşanan gelişmeler üzerine 'fırsatçılık' yapıp fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmamak için harekete geçti, il genelinde fiyat denetimi başlattı. Başkan Gümrükçüoğlu, vatandaşlara uyarıda bulunarak, fahiş fiyat artışlarının fark edilmesi halinde durumunun 'Alo 188’e' bildirilmesini istedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, kent genelinde denetim çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ülkede döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların ardından özellikle bazı fırsatçıların işletmelerinde fiyat artışına giderek vatandaşları mağdur etmesinin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Gelen tüm şikayetleri de dikkate alan ekipler, bahse konu işletmelerde denetimlerde bulunuyor. Zabıta ekipleri denetimlerinde ürünlerin etiketli olup olmadığını, etiket fiyatı ile kasa fiyatının birbirini tutup tutmadığını da sıkı şekilde denetlerken, haksız fiyat artışı şikâyetlerinde ilgili işyerinin irsaliyesi kontrol edip, ürünün işyeri tarafından alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkın makul olup olmadığına da bakıyor.

'ALO 188'E BİLDİRİN'

Konuyla ilgili konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, fahiş fiyat artışlarının Alo 188’e bildirilmesini istedi. Gümrükçüoğlu, “Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini önemli rica ediyorum” dedi. Başkan Gümrükçüoğlu, “Bir ürünün fiyatında anormal bir artış yaşanmışsa vatandaşlarımız lütfen bunu bize bildirsin. Ekiplerimiz kısa sürede gerekli incelemeyi yapacak ve fiyat artışının haklı ya da haksız olduğunu karara bağlayarak gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Böylece alın teri ile helal rızkının peşinden koşan esnaflarımızda korunmuş olacaktır” dedi.